Пограничники уничтожили раритетную пушку С-60 оккупантов на Купянском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы штурмовой бригады "Стальная Граница" ликвидировали советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57.

Уничтожение раритета произошло на Купянском направлении. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"На Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "СТАЛЕВИЙ КОРДОН" во время аэроразведки обнаружили на враждебных позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, разработанную еще в середине 1940-х годов", – говорится в сообщении.

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В последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны.

"Посмотреть на музейный экспонат вылетел пограничный дрон-камикадзе. Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео", – добавил Клименко.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 оккупантов, ранения получили до 20 российских боевиков.

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