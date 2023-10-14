Прикордонники знищили раритетну гармату С-60 окупантів на Куп'янському напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці штурмової бригади "Сталевий Кордон" ліквідували радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57.

Знищення раритету відбулося на Куп'янському напрямку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"На Куп'янському напрямку прикордонники штурмової бригади "СТАЛЕВИЙ КОРДОН" під час аеророзвідки виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм, розроблену ще у середині 1940-х років", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни.

"Подивитись на музейний експонат вилетів прикордонний дрон-камікадзе. Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео", – додав Клименко.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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