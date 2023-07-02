Попадите в ДТП: Почему нельзя фотографироваться в салоне автомобиля

Автомобилисты, соблюдающие предрассудки, считают, что перед покупкой автомобиля следует дать ему имя. Это имя должно быть простым и веселым, может быть как мужским, так и женским.

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Некоторые автовладельцы верят, что проехав под мостом, когда проходит поезд, и открыв кошелек, где хранятся деньги, как можно шире, можно обеспечить финансовое состояние.

Многих автолюбителей огорчает, когда они видят птичий помет на своем автомобиле. Однако этот знак считается положительным и обещает приток денег.

Некоторые водители верят, что содержание предмета, которым прокололось колесо, поможет избежать подобной проблемы в будущем, поэтому этот предмет всегда держится при себе.

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Запрещено бриться водителям перед длительной поездкой, а это касается и мойки автомобиля перед дальним путешествием. Эти действия могут привести к непредвиденным проблемам на дороге.

Также у автомобилистов есть свои поверья, касающиеся дорожно-транспортных происшествий. При ремонте автомобиля не следует использовать запчасти из находившихся в ДТП автомобилей, поскольку эти детали, по поверьям, могут привести к аварии в вашем автомобиле.

Существует убеждение среди суеверных водителей, что любые фотографии, сделанные внутри автомобиля могут привести к поломке автомобиля или ДТП.

Также существует поверье, что номера автомобиля могут повлиять на его судьбу. К примеру, наличие цифры шесть трижды в номере считается злобным знаком.

Существует такая примета, в которую верят многие водители: если водитель умоет свой автомобиль, сегодня обязательно пойдет дождь.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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