Потрапите в ДТП: Чому не можна фотографуватись в салоні автівки

Автомобілісти, які дотримуються забобонів, вважають, що перед покупкою автомобіля варто надати йому ім'я. Це ім'я повинно бути простим і веселим, може бути як чоловічим, так і жіночим.

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Деякі автовласники вірять, що проїхавши під мостом, коли проходить поїзд, і відкривши гаманець, де зберігаються гроші, якомога ширше, можна забезпечити фінансовий достаток.

Багатьох автолюбителів засмучує, коли вони бачать пташиний послід на своєму автомобілі. Однак цей знак вважається позитивним і обіцяє приплив грошей.

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Деякі водії вірять, що тримання предмета, яким прокололося колесо, допоможе уникнути подібної проблеми в майбутньому, тому цей предмет завжди тримається при собі.

Заборонено голитися водіям перед тривалою поїздкою, а це стосується і мийки автомобіля перед далекою подорожжю. Ці дії можуть призвести до непередбачених проблем на дорозі.

Також автомобілісти мають свої повір'я, що стосуються дорожньо-транспортних пригод. При ремонті автомобіля не слід використовувати запчастини з автомобілів, що були у ДТП, оскільки ці деталі, за повір'ями, можуть привести до аварії у вашому автомобілі.

Існує переконання серед забобонних водіїв, що будь-які фотографії, зроблені всередині автомобіля, можуть призвести до поломки автомобіля або ДТП.

Також існує повір'я, що номери автомобіля можуть мати вплив на його долю. Наприклад, наявність цифри шість тричі в номері вважається злісним знаком.

Існує така прикмета, у яку вірять багато водіїв: якщо водій помиє свій автомобіль, сьогодні обов'язково піде дощ.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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