Правительство изменило правила мобилизации в Украине: подробности

Кабинет Министров Украины внес обновление в правила мобилизации. Согласно нововведениям, в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет фиксироваться информация о вручении повестки на официальном бланке.

Кроме того, уточнены правила предоставления отсрочки от мобилизации для отдельных категорий, а также очерчены ситуации, когда военнообязанных не будут направлять на медицинское освидетельствование для оценки пригодности к службе. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство также детализировало, как именно будет осуществляться направление на военно-врачебную комиссию для тех, кто раньше не проходил медосмотр или у кого завершился срок действия предварительного заключения. Теперь направление можно будет формировать в электронном виде через Единый реестр.

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Отдельное внимание уделено гражданам, имеющим право на отсрочку в связи с наличием трех и более детей в возрасте до 18 лет. Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал перечень документов, которые необходимо предоставить в таком случае. Основным подтверждением есть свидетельства о рождении детей, у которых указаны родители. Дополнительно нужно предоставить документ, удостоверяющий проживание детей с военнообязанным — это может быть свидетельство о браке, решение суда о разводе с определением места жительства детей, заключение органов опеки, договор между родителями или справка об отсутствии другого родителя. Также следует приобщить документ об отсутствии долгов по уплате алиментов, датированный не позднее чем за пять дней до подачи заявления.

Те, кто претендует на отсрочку как лицо, постоянно ухаживающее за другим человеком, должны предоставить акт об осуществлении ухода или документы, подтверждающие получение соответствующей компенсации.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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