Уряд змінив правила мобілізації в Україні: подробиці

Кабінет Міністрів України вніс оновлення до правил мобілізації. Згідно з нововведеннями, в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів тепер фіксуватиметься інформація про вручення повістки на офіційному бланку.

Окрім цього, уточнено правила надання відстрочки від мобілізації для окремих категорій, а також окреслено ситуації, коли військовозобов'язаних не направлятимуть на медичний огляд для оцінки придатності до служби. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд також деталізував, як саме здійснюватиметься направлення на військово-лікарську комісію для тих, хто раніше не проходив медогляд або в кого завершився термін дії попереднього висновку. Відтепер направлення можна буде формувати в електронному вигляді через Єдиний реєстр.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Окрема увага приділена громадянам, які мають право на відстрочку у зв’язку з наявністю трьох і більше дітей до 18 років. Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив перелік документів, які необхідно подати в такому випадку. Основним підтвердженням є свідоцтва про народження дітей, у яких зазначені батьки. Додатково потрібно надати документ, який засвідчує проживання дітей з військовозобов’язаним, — це може бути свідоцтво про шлюб, рішення суду про розлучення з визначенням місця проживання дітей, висновок органів опіки, договір між батьками або довідка про відсутність іншого з батьків. Також слід долучити документ про відсутність боргів зі сплати аліментів, датований не пізніше ніж за п’ять днів до подання заяви.

Ті, хто претендує на відстрочку як особа, що постійно доглядає за іншою людиною, повинні надати акт про здійснення догляду або документи, що підтверджують отримання відповідної компенсації.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!