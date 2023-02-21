Прочистка забитого унитаза с помощью швабры и тряпки: странный, но действенный лайфхак

Опытные эксперты, помогающие прочищать забитые канализационные стоки, предостерегают от бросания в унитаз не только туалетной бумаги, но и других различных остатков продуктов, или наполнителей из кошачьих туалетов.

Хотя трубы, ведущие от унитаза к канализационной яме, достаточно широкие, в них со временем все равно могут застрять даже небольшие предметы.

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Если ваш унитаз засорился, то можно воспользоваться некоторыми народными способами его прочистки. А еще существует странный, на первый взгляд, лайфхак, как можно "пробить" стоки, если унитаз засорился.

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Если у вас не получилось прочистить унитаз с помощью пластиковой бутылки (об этом способе мы писали раньше), попробуйте использовать швабру (или любую крепкую палку) и тряпку, которой моете пол.

Вам нужно сделать следующие шаги: тряпку нужно намочить и сложить ее в несколько раз и намотать на швабру, или деревянную палку (выйдет что-то вроде факела).

Затем концом палки, на которую намотана тряпка, нужно заткнуть унитаз и резкими движениями начать проталкивать воду вниз. Нужно создать так называемый гидро-удар, чтобы засор в трубах протолкнулся к канализации.

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Важный момент: тряпка должна хорошо крепиться к швабре или к палке, чтобы она не застряла в отверстии унитаза.

Старайтесь не применять силу для проталкивания засора слишком интенсивно, чтобы не сломать унитаз.

Добавим, что избавиться от плохого запаха в санузле поможет еще один дешевый и ароматный продукт.

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