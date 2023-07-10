Пять интересных фактов о Дензеле Вашингтоне: назван в честь президента и почти стал баскетболистом

Дензел Вашингтон – легендарный актер, режиссер и продюсер, который уже несколько десятилетий покоряет зрителей. Хотя многие люди знакомы с его творчеством, есть несколько менее известных фактов о нем, которые могут удивить. UAportal подготовил пять интересных фактов о Дензеле Вашингтоне.

Факт 1

Второе имя Дензела Вашингтона – Хейс. Его назвали в честь известного политика-республиканца Резерфорда Б. Хейса, который занимал пост 19-го президента США. Хейс был дальним родственником матери Дензела, и она решила, что это подходящее имя для ее сына.

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Факт 2

Дензел – лицензированный пилот. Он летает на самолетах с 1980-х годов и, как известно, владеет несколькими самолетами. Однажды Вашингтон использовал свои навыки пилотирования, чтобы помочь своему другу и актеру Джону Траволте, когда самолет Траволты сломался в небольшом городке в Канаде.

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Факт 3

Вашингтон – большой поклонник спорта, особенно баскетбола. На самом деле, он был настолько увлечен этим видом спорта, что почти стал профессиональным баскетболистом. Вашингтон играл в баскетбол в колледже, и ему даже предлагали контракт на профессиональную игру в НБА, но он отказался от него ради актерской карьеры.

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Факт 4

Дензел является филантропом и на протяжении многих лет активно участвует в благотворительной деятельности. Он и его жена, Полетта, основали программу Washingtons Scholars Program, которая предоставляет стипендии на обучение в колледже студентам из малообеспеченных семей. Кроме того, он пожертвовал миллионы долларов различным благотворительным организациям, включая Американский клуб мальчиков и девочек и Фонд "Дом Фишера".

Факт 5

Дензел получил множество наград за свою карьеру, включая две премии "Оскар", три премии "Золотой глобус" и премию "Тони". Он считается одним из величайших актеров своего поколения и оставил неизгладимый след в киноиндустрии.

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