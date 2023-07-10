П'ять цікавих фактів про Дензеля Вашингтона: названий на честь президента і майже став баскетболістом

Дензел Вашингтон – легендарний актор, режисер та продюсер, який уже кілька десятиліть підкорює глядачів. Хоча багато людей знайомі з його творчістю, є кілька менш відомих фактів про нього, які можуть здивувати. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Дензеля Вашингтона.

Факт 1

Друге ім'я Дензела Вашингтона – Хейс. Його назвали на честь відомого політика-республіканця Резерфорда Б. Хейса, який обіймав посаду 19-го президента США. Хейс був далеким родичем матері Дензела, і вона вирішила, що це відповідне ім'я для її сина.

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Факт 2

Дензел – Ліцензований пілот. Він літає літаками з 1980-х років і, як відомо, володіє кількома літаками. Одного разу Вашингтон використав свої навички пілотування, щоб допомогти своєму другові та актору Джону Траволті, коли літак Траволти зламався в невеликому містечку в Канаді.

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Факт 3

Вашингтон – великий шанувальник спорту, особливо баскетболу. Насправді він був настільки захоплений цим видом спорту, що майже став професійним баскетболістом. Вашингтон грав у баскетбол у коледжі, і йому навіть пропонували контракт на професійну гру в НБА, але він відмовився від нього заради акторської кар'єри.

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Факт 4

Дензел є філантропом і протягом багатьох років бере активну участь у благодійній діяльності. Він та його дружина, Полетта, заснували програму Washingtons Scholars Program, яка надає стипендії на навчання у коледжі студентам із малозабезпечених сімей. Крім того, він пожертвував мільйони доларів різним благодійним організаціям, включаючи Американський клуб хлопчиків та дівчаток та Фонд "Дім Фішера".

Факт 5

Дензел отримав безліч нагород за свою кар'єру, включаючи дві премії "Оскар", три премії "Золотий глобус" та премію "Тоні". Він вважається одним із найвидатніших акторів свого покоління і залишив незабутній слід у кіноіндустрії.

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