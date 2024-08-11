Расслабляться еще рано: в ДТЭК назвали возможные сроки возвращения графиков отключений света

Сейчас в Украине не действуют ограничения на подачу электроэнергии, поскольку наблюдается падение уровня потребления (которое ранее увеличивалось из-за высоких температур), а также из-за повышения производства энергии после завершения ремонтных работ на атомных станциях. Однако, по прогнозам, уже в октябре возможен возврат к плановым отключениям из-за увеличения использования электроэнергии во время отопительного сезона.

Согласно информации, опубликованной ДТЭК на их официальной странице в Telegram, с наступлением холодов начинается время максимальной нагрузки на энергосистему. Учитывая, что текущие мощности энергосистемы Украины не способны справиться с повышенным спросом, ожидается введение графиков ограничения электроснабжения по часам. Об этом пишет OBOZ.ua.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – разъясняют в ДТЭК.

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Украинская энергетическая сеть понесла значительные убытки, ее производительности снизились на 9 ГВт. Восстановление такого масштаба мощности в короткие сроки является невыполнимой задачей. Компания ДТЭК прогнозирует, что ограничения электроснабжения, вероятно, будут оставаться актуальными как минимум до завершения следующего отопительного сезона.

"Укрэнерго будет вынуждено снова доводить ограничения потребления и графики могут вернуться. Стоит помнить, что ситуация все еще сложная. Энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности во время российских атак. Быстро восстановить это невозможно. Поэтому графики могут быть как минимум до конца следующего отопительного сезона. Энергетики делают все возможное, чтобы люди были со светом. Но стоит готовиться к различным сценариям", – заявили в компании.

Восстановление энергосистемы все еще продолжается после серии из восьми массированных атак россиян, и сейчас на энергетических объектах проводятся неотложные ремонтные работы. "Укрэнерго" призывает потребителей, если это возможно, использовать электроприборы высокой мощности в дневные часы, в частности с 11:00 до 15:00, когда благодаря производству солнечных станций в системе наблюдается пик выработки электроэнергии.

Напомним, ранее UAportal писал, какие тарифы ожидают потребителей электроэнергией с 1 сентября.

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