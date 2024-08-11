Розслаблятися ще зарано: в ДТЕК назвали можливі терміни повернення графіків відключень світла

Зараз в Україні не діють обмеження на подачу електроенергії, оскільки спостерігається падіння рівня споживання (яке раніше збільшувалося через високі температури), а також через підвищення виробництва енергії після завершення ремонтних робіт на атомних станціях. Проте, за прогнозами, вже у жовтні можливе повернення до планових відключень через збільшення використання електроенергії під час опалювального сезону.

Згідно з інформацією, опублікованою ДТЕК на їхній офіційній сторінці в Telegram, з настанням холодів починається час максимального навантаження на енергосистему. Враховуючи, що поточні потужності енергосистеми України не здатні впоратися з підвищеним попитом, очікується введення графіків обмеження електропостачання по годинах. Про це пише OBOZ.ua.

"Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки. Але з настанням холодів навантаження на систему збільшаться. Люди почнуть користуватись електроопаленням і будуть більше вмикати світло, бо взимку темнішає раніше", – роз'яснюють в ДТЕК.

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Українська енергетична мережа зазнала значних збитків, її продуктивності знизилися на 9 ГВт. Відновлення такого масштабу потужності в короткі терміни є нездійсненним завданням. Компанія ДТЕК прогнозує, що обмеження електропостачання, ймовірно, залишатимуться актуальними щонайменше до завершення наступного опалювального сезону.

"Укренерго буде вимушене знову доводити обмеження споживання і графіки можуть повернутись. Варто пам'ятати, о ситуація все ще складна. Енергосистема втратила більше 9 ГВт потужності під час російських атак. Швидко відновити це неможливо. Тому графіки можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять все можливе, щоб люди були зі світлом. Але варто готуватись до різних сценаріїв", – заявили в компанії.

Відновлення енергосистеми все ще триває після серії з восьми масованих атак росіян, і наразі на енергетичних об’єктах проводяться невідкладні ремонтні роботи. "Укренерго" закликає споживачів, якщо це можливо, використовувати електроприлади високої потужності протягом денних годин, зокрема з 11:00 до 15:00, коли завдяки виробництву сонячних станцій у системі спостерігається пік вироблення електроенергії.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які тарифи очікують споживачів на електроенергію з 1 вересня.

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