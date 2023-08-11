Разгружаем шкаф: список вещей, которые точно стоит выбросить

В нашем шкафу обычно много вещей, которые мы не носим. Поэтому стоит заняться разгрузкой шкафа, но подойти к этому делу с умом. Поэтому перед тем как выбросить или отдать вещь – примерьте ее перед зеркалом.

Об этом пишет radiotrek.

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Итак, выбрасываем без сожаления:

Пожелтевшие белые футболки.

Брюки, в которых либо бедра кажутся более толстыми, либо ягодицы выглядят более плоскими.

Одежда в пятнах, удалить которые невозможно

Старые футболки, оставшиеся со студенческих лет

Старые аксессуары: обувь с изношенным каблуком, плохо пахнущие кроссовки

Видео дня

Безнадежно покрывшиеся глотунцами джемперы

Белье, которое ничего не держит

Колготки и носки с дырками

После этого у вас точно освободятся полки или ящики для новых покупок.

После этого места в вашем шкафу точно станет больше – для новых стильных вещей.

Напомним, мы уже писали, что делать с ненужной одеждой.

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