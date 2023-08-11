Розвантажуємо шафу: перелік речей, які точно варто викинути
У нашій шафі зазвичай є багато речей, які ми не носимо. Тому варто зайнятись розвантаженням шафи, але підійти до цієї справи з розумом. Тому перед тим, як викинути чи віддати річ – приміряйте її перед дзеркалом.
Про це пише radiotrek.
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Отже, викидаємо без жалю:
Пожовклі білі футболки.
Штани, в яких або стегна здаються товстішими, або сідниці виглядають більш плоскими
Одяг у плямах, видалити які неможливо
Старі футболки, що залишилися зі студентських років
Старі аксесуари: взуття зі зношеними підборами, кросівки, що погано пахнуть
Джемпери, що безнадійно вкрилися ковтунцями
Білизна, яка нічого не тримає
Колготки та шкарпетки з дірками
Після цього у вас точно звільняться полиці або ящики для нових покупок.
Після цього місця у вашій шафі точно стане більше – для нових стильних речей.
Нагадаємо, ми вже писали, що робити з непотрібним одягом.
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