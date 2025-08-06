Российская армия атаковала базу отдыха в Запорожье: два человека погибли, 12 ранены, среди них - дети (фото, видео)

В результате российского авиаудара по Запорожскому району утром 6 августа погибли два человека, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram. "Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибли два человека, десять получили ранения, среди них четверо детей", – сообщил Федоров. В результате обстрела повреждено по меньшей мере девять зданий. На месте инцидента работают спасатели и медики. Позже Федоров уточнил, что количество пострадавших выросло до 12, пятеро из них – в тяжелом и среднем состоянии.

Читайте также: Российская армия атаковала Одессу и Черкассы дронами: загорелся пожар на Привозе, есть попадание в дома и кладбище (фото, видео) Около 9:00 ГСЧС сообщила, что российские войска атаковали базу отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. Обстрел произошел между 05:55 и 06:10 с применением авиабомб.

Спасатели эвакуировали людей, оказали помощь пострадавшим и передали медикам. Ликвидация пожаров продолжается – загорелись дворовая постройка, автомобили и открытые участки местности. Также повреждены девять одноэтажных домиков для отдыха. По словам Федорова, в больницу госпитализировали девять человек, среди них двое детей. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, российская армия атаковала Харьков и Одесщину.