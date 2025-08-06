Російська армія атакувала базу відпочинку у Запоріжжі: двоє людей загинули, 12 поранено, серед них - діти (фото, відео)

У результаті російського авіаудару по Запорізькому району вранці 6 серпня загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram. "Під ранок росіяни завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинули двоє людей, десятеро отримали поранення, серед них четверо дітей", – повідомив Федоров. Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше дев’ять будівель. На місці інциденту працюють рятувальники та медики. Пізніше Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до 12, п’ятеро з них – у тяжкому та середньому стані.

Читайте також: Російська армія атакувала Одесу та Черкаси дронами: зайнялась пожежа на Привозі, є влучання у будинки та цвинтар (фото, відео) Близько 9:00 ДСНС повідомила, що російські війська атакували базу відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Обстріл відбувся між 05:55 та 06:10 із застосуванням авіабомб.

Рятувальники евакуювали людей, надали допомогу постраждалим і передали їх медикам. Ліквідація пожеж триває – загорілися надвірна споруда, автомобілі та відкриті ділянки місцевості. Також пошкоджено дев’ять одноповерхових будиночків для відпочинку. За словами Федорова, до лікарні госпіталізували дев’ять осіб, серед них – двоє дітей. Одна із них перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, російська армія атакувала Харків та Одещину.