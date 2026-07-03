Российский дрон атаковал Сумщину: поврежден дом, есть погибшие, среди них младенец (фото)

В ночь на 3 июля российские войска нанесли удар по Роменской общине Сумской области. Число погибших в результате атаки возросло до четырех человек, среди них молодая женщина и ее маленькая дочь.

Об этом сообщили председатель ОВА Олег Григоров, областная прокуратура и ГСЧС в Telegram. По уточненной информации, российский ударный беспилотник попал в одноэтажный многоквартирный дом. После атаки возник масштабный пожар, который спасателям удалось ликвидировать только под утро.

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По словам Олега Григорова, среди жертв две женщины, 76-летний мужчина и ребенок. Погибшей девочке не исполнилось и два года — она погибла вместе с матерью. В прокуратуре уточнили, что жертвами российского удара стали 26-летняя женщина, ее дочь в возрасте 1 года и 8 месяцев, 39-летняя женщина и 76-летний мужчина.

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Также в результате атаки пострадали трое мужчин. Отец погибшего ребенка получил ожоги и находится в больнице. Еще двоим раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте трагедии завершена ликвидация пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы и устанавливаются окончательные обстоятельства российского удара.

Напомним, российская армия атаковала Киев дронами и ракетами.

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