Російський дрон атакував Сумщину: пошкоджено будинок, є загиблі, серед них немовля (фото)

У ніч на 3 липня російські війська завдали удару по Роменській громаді Сумської області. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до чотирьох осіб, серед них — молода жінка та її маленька донька.

Про це повідомили голова ОВА Олег Григоров, обласна прокуратура та ДСНС в Telegram. За уточненою інформацією, російський ударний безпілотник влучив в одноповерховий багатоквартирний будинок. Після атаки виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати лише під ранок.

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За словами Олега Григорова, серед жертв — дві жінки, 76-річний чоловік та дитина. Загиблій дівчинці не виповнилося й двох років — вона загинула разом із матір’ю. У прокуратурі уточнили, що жертвами російського удару стали 26-річна жінка, її донька віком 1 рік і 8 місяців, 39-річна жінка та 76-річний чоловік.

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Також внаслідок атаки постраждали троє чоловіків. Батько загиблої дитини отримав опіки та перебуває в лікарні. Ще двом пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місці трагедії завершено ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи та встановлюються остаточні обставини російського удару.

Нагадаємо, російська армія атакувала Київ дронами та ракетами.

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