Россию ждет распад: карпатский мольфар рассказал, когда Украина победит в войне

Война в Украине закончится тогда, когда президент России Владимир Путин погибнет. Разрушительные процессы в стране-агрессоре уже начались.

Об этом заявил карпатский мольфар Василий Гундяк. "Война должна закончиться тогда, когда Путин трагически погибнет. Или он, или другой там вместо него есть... Тогда она закончится, а иначе не завершится", – отметил он.

По словам мольфара, Россию ждет распад, но это произойдет в 2024 году. Кремль потерпит поражение в войне и будет вынужден капитулировать.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.