С 1 февраля в Украине произошли изменения в начислении субсидий, уплате налога ЕСВ и штрафов

С 1 февраля 2023 года в Украине изменились принципы начисления жилищных субсидий, перестроена система уплаты административных штрафов, а также произошли изменения по оплате Единого социального взноса. Сайт Pro Деньги рассказывает о нововведениях для граждан Украины в последний месяц зимы.

Читайте также: Новые нормы потребления для начисления субсидий на коммунальные услуги

Субсидии

Получатели субсидий теперь обязаны самостоятельно снимать деньги со счетов и перечислять их коммунальным предприятиям, предоставляющим услуги. То есть некоторым украинцам отменили возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Уплата Единого социального взноса

С 1 февраля обновлены реквизиты по уплате ЕСВ. Счета обновились только для столицы, потому в других городах все остается без изменений.

Видео дня

Уплачивать ЕСВ нужно на счета 3556, открытые на имя ГУ ГНС по символам отчетности 201-204. Реквизиты счетов указаны на сайте управления ГНС, нужно только открыть раздел "Реквизиты для оплаты счетов". ФЛП за себя должен платить 4422 грн ЕСВ за каждый квартал 2023 года, или 22% от минимальной зарплаты (1474 грн).

Читайте также: Еще одна категория украинцев может получить субсидии на оплату коммуналки в Украине

Оплата административных штрафов

С 1 февраля станет недействительным счет управления Госказначейства в Киеве для уплаты штрафов за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Все средства перечислены 1 числа на этот счет не будут засчитаны и вернутся на счет банковского учреждения.

Для уплаты штрафов необходимо использовать счета, открытые в каждом регионе, которые можно просмотреть на сайте Госслужбы Украины по безопасности на транспорте в разделе "Счета по уплате штрафов по постановлениям в сфере безопасности на транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме в разрезе расположения WIM-системы к территориальной общины".

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!