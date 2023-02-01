З 1 лютого в Україні відбулись зміни в нарахуванні субсидій, сплаті податку ЄСВ та штрафів

З 1 лютого 2023 року в Україні зазнали змін принципи нарахування житлових субсидій, перебудована система сплати адміністративних штрафів, а також відбулись зміни щодо оплати Єдиного соціального внеску. Сайт Pro Гроші розповідає про нововведення для громадян України в останній місяць зими.

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Субсидії

Одержувачі субсидій відтепер зобов'язані самостійно знімати гроші з рахунків та перераховувати їх комунальним підприємствам, які надають послуги. Тобто, деяким українцям скасували можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами.

Сплата Єдиного соціального внеску

З 1 лютого оновлені реквізити для сплати ЄСВ. Рахунки оновилися лише для столиці, тому в інших містах усе лишається без змін.

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Сплачувати ЄСВ потрібно на рахунки 3556, які відкриті на ім'я ГУ ДПС за символами звітності 201-204. Реквізити рахунків вказані на сайті управління ДПС, потрібно лише відкрити розділ "Реквізити для оплати рахунків". ФОП за себе має сплачувати 4 422 грн ЄСВ за кожен квартал 2023 року, або 22% від мінімальної зарплати (1 474 грн).

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Оплата адміністративних штрафів

З 1 лютого стане недійсним рахунок управління Держказначейства у Києві для сплати штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, що були зафіксовані в автоматичному режимі. Всі кошти перераховані 1 числа на цей рахунок не будуть зараховані та повернуться на рахунок банківської установи.

Для сплати штрафів необхідно використовувати рахунки, відкриті у кожному регіоні, які можна переглянути на сайті Держслужби України з безпеки на транспорті у розділі "Рахунки для сплати штрафів за постановами у сфері безпеки на транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі в розрізі розташування WIM-системи до територіальної громади".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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