С 1 мая в Украине существенно уменьшился размер субсидий: причины

Украина переходит на неотапливаемый период с 1 мая, и это означает, что программа субсидий продолжается. Первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак сообщила, что большинство получателей субсидий будут переназначены автоматически, но в случае, когда состав семьи или материальное состояние изменились, субсидии не будут назначаться автоматически. Это относится также к внутренне перемещенным лицам, которым субсидии были назначены по информации со старого места жительства.

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"Единственный случай, когда субсидии не назначаются автоматически, это когда состав семьи или материальное состояние изменилось. В том числе это касается внутренне перемещенных лиц, потому что им она была назначена по информации со старого места жительства", – пояснила Дарья Марчак.

Назначение субсидий можно получить онлайн на сайте либо с помощью приложения Пенсионного фонда, либо офлайн – посетив одно из учреждений ПФУ или ЦНАП.

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Размер субсидий значительно уменьшится с 1 мая, поскольку начинается неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. В прошлом неотапливаемом сезоне средний размер субсидии составил примерно 350 грн на одну семью, что ощутимо меньше по сравнению с размером субсидии на отопительный период – около 1600 грн. Сейчас размер субсидии не будет расти, поскольку тарифы остаются неизменными. Министерство социальной политики будет ориентироваться на расходы, которые были ранее.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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