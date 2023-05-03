З 1 травня в Україні суттєво зменшився розмір субсидій: причини

Україна переходить на неопалювальний період з 1 травня, і це означає, що програма субсидій продовжується. Перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак повідомила, що більшість одержувачів субсидій будуть перепризначені автоматично, але у випадку, коли склад родини або матеріальний стан змінилися, субсидії не призначатимуться автоматично. Це стосується також внутрішньо переміщених осіб, яким субсидії були призначені за інформацією зі старого місця проживання.

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"Єдиний випадок, коли субсидії не призначається автоматично, це коли склад родини або матеріальний стан змінився. В тому числі це стосується внутрішньо переміщених осіб, бо їм вона була призначена за інформацією з старого місця проживання", – пояснила Дарина Марчак.

Призначення субсидій можна отримати онлайн на сайті або за допомогою застосунку Пенсійного фонду, або офлайн – відвідавши одну з установ ПФУ або ЦНАП.

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Розмір субсидій значно зменшиться з 1 травня, оскільки починається неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. У минулому неопалювальному сезоні середній розмір субсидії становив приблизно 350 грн на одну родину, що відчутно менше в порівнянні з розміром субсидії на опалювальний період – близько 1600 грн. Зараз розмір субсидії не збільшуватиметься, оскільки тарифи залишаються незмінними. Міністерство соціальної політики орієнтуватиметься на ті видатки, які були раніше.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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