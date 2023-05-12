С Днем матери 2023: самые теплые поздравления в прозе и стихах
Уже в это воскресенье в Украине отмечают День матери. Обязательно поздравьте своих мам, бабушек и других женщин, причастных к этому празднику.
UAportal предлагает 14 мая сказать самые теплые, чувственные поздравления для ваших родных. Не стесняйтесь выражать слова любви и нежности.
Читайте также: Красивые поздравления на День матери от дочери в прозе, стихах и картинках
Поздравления в прозе для мамы с Днем матери
В День матери пусть счастье окружает каждую женщину, имеющую это высокое звание. Пусть все будут здоровы и любимы!
***
Поздравляю с Днем матери. Желаю радостных событий и искренней гордости за своих детей, крепких объятий и звонкого смеха, светлых эмоций и великих чудес, счастливых дней и чудесных семейных праздников.
***
Матерям низкий поклон за ежедневный труд, за переживания и затраченные силы. Спасибо за теплоту и уют, который создаете.
***
Сегодня самый замечательный и хороший праздник на Земле – День матери! Я желаю тебе огромного материнского счастья, терпения, взаимопонимания. Пусть дом твой будет теплым и уютным, пусть в нем царит любовь, гармония, изобилие и звучит детский смех! Желаю тебе удачи и процветания, веры, надежды и радости с праздником!
***
Пусть всем матерям Земли снятся только добрые сны, пусть дети радуют своими успехами и счастье и любовь будут всегда рядом!
***
С Днем Матери. Желаю быть мамой "на вес золота", любить всем сердцем своих деток и заряжаться положительной энергией от улыбок любимых проказников. Миру, изобилию, здоровью и всему доброму твоей семье, истиной гордости за успехи своих детей, гармонии и компромиссов в отношениях с родными.
Читайте также: Поздравление бабушке на День матери: лучшие картинки и стихи
Приветствие для мамы в стихах
В День матери нежный и важный
Желаем мы мамочке каждой
Любви, доброты, вдохновения,
Здоровья, всех благ и терпения.
Желаем во всём позитива,
Быть яркой, активной, счастливой.
Пусть будет в глазах только радость,
Мечты воплотятся в реальность!
***
Мамулечка... Мама — короткое слово,
Но сколько в нём смелости и доброты.
Быть мамою — значит любить всей душою,
Исполнить все-все материнства мечты!
Тебя, моя лучшая мама на свете,
С Днем матери очень поздравить хочу.
Спасибо тебе, моя мамочка, мама,
Что жизнь подарила, любовь и мечту!
***
В День мамы лучшую из мам
Хочу согреть любовью.
Хочу, родная, пожелать
Гармонии, здоровья.
Пусть руки нежные твои
Усталости не знают.
Пусть будет на душе тепло,
Глаза твои сияют!
***
Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт непременно.
Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвётся с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!
Поздравления для мамы в картинках
Напомним, что украинцы в этом году 14 мая отметят День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая. Подробнее об истории праздника читайте в материале UAportal.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!