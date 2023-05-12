С Днем матери 2023: самые теплые поздравления в прозе и стихах

Уже в это воскресенье в Украине отмечают День матери. Обязательно поздравьте своих мам, бабушек и других женщин, причастных к этому празднику.

UAportal предлагает 14 мая сказать самые теплые, чувственные поздравления для ваших родных. Не стесняйтесь выражать слова любви и нежности.

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Поздравления в прозе для мамы с Днем матери

В День матери пусть счастье окружает каждую женщину, имеющую это высокое звание. Пусть все будут здоровы и любимы!

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Поздравляю с Днем матери. Желаю радостных событий и искренней гордости за своих детей, крепких объятий и звонкого смеха, светлых эмоций и великих чудес, счастливых дней и чудесных семейных праздников.

Видео дня

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Матерям низкий поклон за ежедневный труд, за переживания и затраченные силы. Спасибо за теплоту и уют, который создаете.

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Сегодня самый замечательный и хороший праздник на Земле – День матери! Я желаю тебе огромного материнского счастья, терпения, взаимопонимания. Пусть дом твой будет теплым и уютным, пусть в нем царит любовь, гармония, изобилие и звучит детский смех! Желаю тебе удачи и процветания, веры, надежды и радости с праздником!

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Пусть всем матерям Земли снятся только добрые сны, пусть дети радуют своими успехами и счастье и любовь будут всегда рядом!

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С Днем Матери. Желаю быть мамой "на вес золота", любить всем сердцем своих деток и заряжаться положительной энергией от улыбок любимых проказников. Миру, изобилию, здоровью и всему доброму твоей семье, истиной гордости за успехи своих детей, гармонии и компромиссов в отношениях с родными.

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Приветствие для мамы в стихах

В День матери нежный и важный

Желаем мы мамочке каждой

Любви, доброты, вдохновения,

Здоровья, всех благ и терпения.

Желаем во всём позитива,

Быть яркой, активной, счастливой.

Пусть будет в глазах только радость,

Мечты воплотятся в реальность!

***

Мамулечка... Мама — короткое слово,

Но сколько в нём смелости и доброты.

Быть мамою — значит любить всей душою,

Исполнить все-все материнства мечты!

Тебя, моя лучшая мама на свете,

С Днем матери очень поздравить хочу.

Спасибо тебе, моя мамочка, мама,

Что жизнь подарила, любовь и мечту!

***

В День мамы лучшую из мам

Хочу согреть любовью.

Хочу, родная, пожелать

Гармонии, здоровья.

Пусть руки нежные твои

Усталости не знают.

Пусть будет на душе тепло,

Глаза твои сияют!

***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт непременно.

Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!

Поздравления для мамы в картинках

Напомним, что украинцы в этом году 14 мая отметят День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая. Подробнее об истории праздника читайте в материале UAportal.

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