З Днем матері 2023: найтепліші привітання у прозі та віршах

Вже цієї неділі в Україні відзначають День матері. Обов'язково привітайте своїх мам, бабусь та інших жінок, причетних до цього свята.

UAportal пропонує 14 травня сказати найтепліші, найчуттєвіші привітання для ваших найрідніших. Не соромтеся висловлювати слова любові та ніжності.

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Привітання у прозі для мами з Днем матері

У День матері нехай щастя оточує кожну жінку, яка має це високе звання. Нехай всі будуть здоровими і коханими!

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Вітаю з Днем матері. Бажаю радісних подій і щирою гордості за своїх діток, міцних обіймів і дзвінкого сміху, світлих емоцій і великих чудес, щасливих днів і чудових сімейних свят.

Відео дня

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Матерям низький уклін за щоденну працю, за переживання і витрачені сили. Спасибі за теплоту і затишок, який створюєте.

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Сьогодні найчудовіше і найдобріше свято на Землі – День матері! Я тобі бажаю величезного материнського щастя, терпіння, взаєморозуміння. Нехай будинок твій буде теплим і затишним, нехай в ньому панує любов, гармонія, достаток і звучить дитячий сміх! Бажаю тобі удачі і процвітання, віри, надії і радості, зі святом!

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Нехай усім матерям Землі сняться тільки добрі сни, нехай діти радують своїми успіхами і щастя і любов будуть завжди поруч!

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З Днем Матері. Бажаю бути мамою "на вагу золота", любити всім серцем своїх діток і заряджатися позитивною енергією від посмішок улюблених пустунів. Миру, достатку, здоров’я і всього доброго твоїй родині, істиною гордості за успіхи своїх дітей, гармонії і компромісів у відносинах з рідними.

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Привітання для мами у віршах

Мамо, в День матері хочу сказати,

Що кращої мами не можна й бажати.

Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.

Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!

Нехай твої очі ніколи не плачуть,

Забудуться пустощі скоро дитячі,

Лишиться лиш ніжність та сподівання,

Здійсняться скоріше нехай всі бажання!

***

Дорогу мою матусю

З святом я вітаю!

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

***

З Днем матері щирі я шлю вам вітання.

Хай справдяться всі від життя сподівання.

Бажаю турботи, поваги, любові,

Були щоб красиві, кохані, здорові!

Бажаю веселощів, радості гору,

Хай успіхи будуть доволі вже скоро.

Ви можете завжди гордитись собою,

Ніщо не зрівняється з мами красою!

Привітання для мами в картинках

Нагадаємо, що українці цьогоріч 14 травня відзначатимуть День матері. Щороку дата змінюється, оскільки воно припадає на другу неділю травня. Більше про історію свята читайте у матеріалі UAportal.

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