С нового года владельцам автомобилей больше не будут назначать субсидии

Начиная с 1 января 2024 года владельцы автомобилей потеряют возможность получения государственной субсидии. Это нововведение, получившее утверждение от Кабинета министров, вносит изменения в предельный возраст автомобиля, на который можно рассчитывать для получения поддержки от государства.

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Важно отметить, что если у семьи есть автомобиль, возраст которого превышает 15 лет, это не повлияет на возможность получения субсидии. Однако если в домохозяйстве есть авто, выпущенное менее 15 лет назад, собственники потеряют право на субсидию. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Новая норма не касается мопедов и прицепов. Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, принятого Кабинетом Министров Украины, если в домохозяйстве есть транспортное средство, регистрация которого состоялась менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов), субсидия не назначается.

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