З нового року власникам автомобілів більше не призначатимуть субсидії

Починаючи з 1 січня 2024 року, власники автомобілів втратять можливість отримання державної субсидії. Це нововведення, яке отримало затвердження від Кабінету міністрів, вносить зміни в граничний вік автомобіля, на який можна розраховувати для отримання підтримки від держави.

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Важливо відзначити, що якщо в сім’ї є автомобіль, вік якого перевищує 15 років, це не вплине на можливість отримання субсидії. Проте, якщо у домогосподарстві є авто, випущене менше 15 років тому, власники втратять право на субсидію. Про це пише Судово-юридична газета.

Нова норма не стосується мопедів та причепів. Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, прийнятого Кабінетом Міністрів України, якщо в домогосподарстві є транспортний засіб, реєстрація якого відбулася менше 15 років тому (крім мопедів та причепів), субсидія не призначається.

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