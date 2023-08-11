Садоводы назвали лучшее время для полива цветов в августе, чтобы растения не 'сгорели'

Полив растений имеет решающее значение в течение летних месяцев. Растения впитывают воду через корни.

Ошибка, которую часто совершают садоводы, заключается в том, что полив слишком частый. Растение не поощряется развивать собственную корневую систему и искать воду на глубине, становясь зависимой от поверхностной воды, сообщает Express.co.uk.

Если ваша почва песчаная, поливайте часто и понемногу, поскольку она не может содержать много воды. Если он больше похож на глину, вы можете свободно поливать большим количеством воды, но реже.

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Погода также сильно влияет на то, насколько растениям требовалось увлажнение, особенно если шел дождь. Эксперты порекомендовали измерять осадки, чтобы отслеживать, сколько воды выпало в саду.

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Один миллиметр дождя соответствует одному литру воды на квадратный метр. Таким образом, можно высчитать, сколько воды растения уже получили.

Весной и осенью поливать следует ранним утром, но летом лучше подождать до вечера, поскольку полив на солнце может привести к ожогам растений. При вечернем поливе меньше вероятность испарения, которое может произойти при поливе в жаркое время дня.

Это гарантирует, что растение действительно получит воду и успеет ее впитать за ночь. Однако, если погода влажная, улиток может привлечь влажную почву, поэтому постарайтесь, чтобы вода была направлена прямо на почву.

Если растения нуждаются в обильном поливе или погоде особенно жаркая, поливайте также очень рано утром.

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