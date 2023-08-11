Садівники назвали найкращий час для поливу квітів у серпні, щоб рослини не 'згоріли'

Полив рослин має вирішальне значення протягом літніх місяців. Рослини вбирають воду через коріння.

Помилка, яку часто роблять садівники, полягає в тому, що полив занадто частий. Рослина не заохочується розвивати власну кореневу систему та шукати воду на глибині, натомість стаючи залежною від поверхневої води, повідомляє Express.co.uk.

Якщо ваш ґрунт піщаний, поливайте часто і потроху, оскільки він не може утримувати багато води. Якщо він більше схожий на глину, ви можете вільно поливати великою кількістю води, але рідше.

Відео дня

Погода також сильно впливає на те, наскільки рослинам потрібно зволоження, особливо якщо йшов дощ. Експерти порекомендували вимірювати опади, щоб відстежувати, скільки води випало в саду.

Читайте також: Що додати у воду, щоб квіти після свят довше стояли

Один міліметр дощу відповідає одному літру води на квадратний метр. Таким чином можна вирахувати, скільки води рослини вже отримали.

Навесні та восени поливати варто рано вранці, але влітку краще почекати до вечора, оскільки полив на сонці може призвести до опіків рослин. При вечірньому поливі менша ймовірність випаровування, яке може статися при поливі в жаркий час дня.

Це гарантує, що рослина дійсно отримає воду і встигне її ввібрати за ніч. Однак, якщо погода волога, слимаків може привабити вологий ґрунт, тому постарайтеся, щоб вода була спрямована прямо на ґрунт.

Якщо рослини потребують рясного поливу або погода особливо спекотна, поливайте також дуже рано вранці.

Нагадаємо, що небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!