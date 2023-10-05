Самая дешевая закуска: рецепт карамелизированного лука в духовке

Этот вкусный карамелизированный лук по рецепту от Shuba будет прекрасно смаковать с мясом или овощами. А еще это очень бюджетное блюдо.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 6 шт.

Масло растительное – 3 ст. л.

Тимьян, веточка – 3 шт.

Розмарин сушеный – 2 г

Соль

Перец черный молотый

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Способ приготовления:

Духовку выставьте на 180 ºC. Лук разрежьте пополам, не чистите. Большой лук разрежьте на 4 части.

Свежий тимьян положите в большую форму для запекания или противень с бортиками и сбрызните его оливковым маслом.

Разложите разрезанный лук срезом вниз и посыпьте солью и перцем. Запекайте в духовке в течение 40-45 минут.

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