Найдешевша закуска: рецепт карамелізованої цибулі в духовці
Ця смачна карамелізована цибуля за рецептом від Shuba чудово смакуватиме з м’ясом чи овочами. А ще це дуже бюджетна страва.
Інгредієнти:
Цибуля ріпчаста – 6 шт.
Олія – 3 ст. л.
Чебрець, гілочка – 3 шт.
Розмарин сушений – 2 г
Сіль
Перець чорний мелений
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Спосіб приготування:
Духовку виставте на 180ºC. Цибулю розріжте навпіл, не чистіть. Велику цибулю розріжте на 4 частини.
Свіжий чебрець покладіть у велику форму для запікання або деко з бортиками та збризніть його оливковою олією.
Розкладіть розрізану цибулю зрізом донизу і посипте сіллю й перцем. Запікайте в духовці протягом 40-45 хвилин.
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