Найдешевша закуска: рецепт карамелізованої цибулі в духовці

Ця смачна карамелізована цибуля за рецептом від Shuba чудово смакуватиме з м’ясом чи овочами. А ще це дуже бюджетна страва.

Інгредієнти:

Цибуля ріпчаста – 6 шт.

Олія – 3 ст. л.

Чебрець, гілочка – 3 шт.

Розмарин сушений – 2 г

Сіль

Перець чорний мелений

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Спосіб приготування:

Духовку виставте на 180ºC. Цибулю розріжте навпіл, не чистіть. Велику цибулю розріжте на 4 частини.

Свіжий чебрець покладіть у велику форму для запікання або деко з бортиками та збризніть його оливковою олією.

Розкладіть розрізану цибулю зрізом донизу і посипте сіллю й перцем. Запікайте в духовці протягом 40-45 хвилин.

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