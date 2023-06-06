Серия синхронных взрывов раньше: магнитометр в Бухаресте зафиксировал взрыв на Каховской ГЭС
Взрыв дамбы Каховской ГЭС зафиксировал магнитометр в Бухаресте. Это может свидетельствовать о том, что дамба разрушена в результате подрыва оккупантами из заложенной взрывчатки, а не саморазрушения или внешнего обстрела.
Об этом сообщил независимый исследователь, физик Ричард Кордаро в Twitter. Погрешность по времени составляла около 5 минут.
"Взрыв дамбы в Новой Каховке обнаружен на магнитометре в Бухаресте, Румыния с погрешностью +/- 5 мин", – говорится в сообщении.
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Кордаро также отметил, что проверял показатели магнитометра раньше времени, чем произошел главный взрыв.
"Я считаю, что на дамбе нужно было провести несколько подготовительных взрывов, прежде чем приступить к основному взрыву. Вот что привлекло мое внимание как серия синхронизированных взрывов несколькими часами раньше", – добавил физик.
Кордаро объяснил, что магнитометры показывают взрывы по следующей причине: акустические волны (удары) двигаются вверх от проникающего в ионосферу взрыва. Там они запускают магнито-акустические волны, возбуждающие наше геомагнитное поле, изменения которого фиксируют наземные магнитометры.
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.
В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.
В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.
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