Серія синхронних вибухів раніше: магнітометр у Бухаресті зафіксував вибух на Каховській ГЕС

Вибух греблі Каховської ГЕС зафіксував магнітометр у Бухаресті. Це може свідчити про те, що дамба зруйнована внаслідок підриву окупантами із закладеної вибухівки, а не саморуйнування чи зовнішнього обстрілу.

Про це повідомив незалежний дослідник, фізик Річард Кордаро у Twitter. Похибка за часом становила близько 5 хвилин.

"Вибух дамби в Новій Каховці виявлено на магнітометрі в Бухаресті, Румунія з похибкою +/- 5 хв", – йдеться у повідомленні.

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Кордаро також зазначив, що перевіряв показники магнітометра раніше за часом, ніж стався головний вибух.

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"Я вважаю, що на дамбі потрібно було провести кілька підготовчих вибухів, перш ніж розпочати основний вибух. Ось що привернуло мою увагу як серія синхронізованих вибухів кількома годинами раніше", – додав фізик.

Кордаро пояснив, що магнітометри показують вибухи з наступної причини: акустичні хвилі (удари) рухаються вгору від вибуху, що проникає в іоносферу. Там вони запускають магніто-акустичні хвилі, що збурюють наше геомагнітне поле, зміни якого фіксують наземні магнітометри.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

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