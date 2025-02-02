Смог надвигается из Европы: какие регионы Украины окажутся в зоне риска из-за грязного облака

К Украине приближается облако загрязненного воздуха, что привело к ухудшению качества воздуха. Это особенно заметно в некоторых западных областях страны.

Согласно данным погодного радара Ventusky, к 02:00 6 февраля загрязненный воздух находится в восточных районах Польши и движется в Украину с запада и севера. Худшая ситуация с качеством воздуха ожидается во Львове, где уровень загрязнения составит 33-35 (опасный для чувствительных категорий населения).

В 05:00 6 февраля ситуация не изменится: во Львове уровень загрязнения будет находиться в пределах 35-37 (опасный для чувствительных групп). Также загрязненный воздух будет наблюдаться в Донецкой области, где показатели будут варьироваться от 32 до 109.

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В 11.00 6 февраля уровень загрязнения во Львовской области повысится до 55-59 (нездоровый уровень воздуха).

В 14:00 6 февраля ситуация усугубится еще больше, и показатели загрязнения в области достигнут 55-65 (нездоровый уровень).

Ранее мы рассказывали, что синоптик назвала дату возвращения настоящей зимней погоды в Украину.

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