Смог насувається з Європи: які регіони України опиняться в зоні ризику через брудну хмару

До України наближається хмара забрудненого повітря, що вже призвела до погіршення якості повітря. Це особливо помітно в окремих західних областях країни.

Згідно з даними погодного радару Ventusky, на 02:00 6 лютого забруднене повітря перебуває в східних районах Польщі та рухається в Україну з заходу та півночі. Найгірша ситуація з якістю повітря очікується у Львові, де рівень забруднення складе 33-35 (небезпечний для чутливих категорій населення).

О 05:00 6 лютого ситуація не зміниться: у Львові рівень забруднення буде знаходитися в межах 35-37 (небезпечний для чутливих груп). Також забруднене повітря спостерігатиметься на Донеччині, де показники варіюватимуться від 32 до 109.

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О 11:00 6 лютого рівень забруднення у Львівській області підвищиться до 55-59 (нездоровий рівень повітря).

О 14:00 6 лютого ситуація погіршиться ще більше, і показники забруднення в області досягнуть 55-65 (нездоровий рівень).

Раніше ми розповідали, що синоптикиня назвала дату повернення справжньої зимової погоди в Україну.

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