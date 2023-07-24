Стена обрушилась или обвалилась: что говорил об этом Пономарив

Доктор филологических наук Александр Пономарив в своем блоге на BBC в свое время ответил на вопросы читателей, объясняя проблему употребления слов "обрушитися" и "обширний".

Пономарев отмечает, что эти слова приобрели незаслуженную частоту употребления в последние годы. Он предлагает использовать другие слова, такие как "надійшла", "зійшла", "наринула", "обвалилася", "завалилася", "широкий", "великий" і "поширений", в зависимости от контекста.

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Пономарев отметил, что если речь идет, например, о грозе и граде, то они "надійшли, зійшли, наринули". Если упала стена дома, то она не "обрушилася", а "обвалилася", или "завалилася".

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Что касается слова "обширний", он считает, что лучше употреблять такие слова: "широкий", "великий", "поширений" – в зависимости от контекста.

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