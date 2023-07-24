Стіна обрушилася чи обвалилася: що казав про це Пономарів

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів у своєму блозі на BBC свого часу відповів на питання читачів, пояснюючи проблему вживання слів "обрушитися" та "обширний".

Пономарів зазначає, що ці слова набули незаслуженої частоти вживання в останні роки. Він пропонує використовувати інші слова, такі як "надійшла", "зійшла", "наринула", "обвалилася", "завалилася", "широкий", "великий" і "поширений", залежно від контексту.

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Пономарів зауважив, що якщо йдеться, наприклад, про грозу та град, то вони "надійшли, зійшли, наринули". Якщо впала стіна будинку, то вона не обрушилася, а обвалилася, чи завалилася.

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Що стосується слова "обширний", він вважає, що краще вживати такі слова: "широкий", "великий", "поширений" – залежно від контексту.

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