Сумки и комоды с долларами и дорогие украшения: что нашло ГБР у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области (фото, видео)

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, руководителя местного управления Пенсионного фонда, на масштабном незаконном обогащении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 6 миллионов долларов США наличными, а также ценные вещи и документы, подтверждающие их противоправную деятельность. Обыски были проведены в рамках расследования схемы, по которой чиновники незаконно оформляли инвалидность мужчинам, пытавшимся избежать военной службы.

В служебных помещениях и дома у фигурантов следователи изъяли 100 тысяч долларов в кабинете должностного лица, поддельные медицинские документы и списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами.

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Наибольшую часть незаконно полученных средств нашли в частных домах подозреваемых. Всего обнаружено более 5 миллионов долларов США, 300 тысяч евро и более 5 миллионов гривен. Деньги хранились практически в каждом уголке жилья – в шкафах, нишах и ящиках. Кроме наличных денег, были изъяты брендовые украшения, драгоценности и документы, указывающие на незаконную деятельность.

Во время обысков руководитель центра пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Это не остановило следователей, продолжающих собирать доказательства масштабных финансовых махинаций семьи.

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Обыски у руководительницы МСЭК. Источник: dbr.gov.ua

Деньги в сумках, которые Крупка выбросила в окно. Источник: radiosvoboda.org

Украшения руководительницы МСЭК. Источник: radiosvoboda.org

Украшения руководительницы МСЭК. Источник: radiosvoboda.org

Расследование также установило, что семья владеет большим состоянием, включая 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями и корпоративными правами на 48 миллионов гривен. Кроме того, у них есть гостинично-ресторанный комплекс площадью почти 3 тысячи квадратных метров в Хмельницком и недвижимость за рубежом — в Австрии, Испании и Турции. На зарубежных счетах хранится около 2,3 миллиона долларов США.

Чиновники не внесли это состояние в свои ежегодные декларации, что является еще одним серьезным нарушением законодательства. В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое также имеет целью установить других причастных к этой коррупционной схеме лиц.

Против должностных лиц рассматривается вопрос о предъявлении подозрений по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Санкции за эти преступления предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в июне 2024 года ДБР провело обыски у депутата Николая Тищенко и нашло дорогие часы и пакеты валюты.

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