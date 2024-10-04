Сумки та комоди з доларами і дорогі прикраси: що знайшло ДБР у керівниці МСЕК на Хмельниччині (фото, відео)

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, керівника місцевого управління Пенсійного фонду, на масштабному незаконному збагаченні.

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою, а також цінні речі та документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність. Обшуки були проведені в рамках розслідування схеми, за якою чиновники незаконно оформлювали інвалідність чоловікам, які намагалися уникнути військової служби.

У службових приміщеннях і вдома у фігурантів слідчі вилучили 100 тисяч доларів у кабінеті посадовиці, підроблені медичні документи та списки "ухилянтів" з фіктивними діагнозами.

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Найбільшу частину незаконно отриманих коштів знайшли в приватних оселях підозрюваних. Усього виявлено понад 5 мільйонів доларів США, 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень. Гроші зберігалися практично в кожному куточку житла — у шафах, нішах та шухлядах. Окрім готівки, було вилучено брендові прикраси, коштовності та документи, що вказують на незаконну діяльність.

Під час обшуків керівниця центру намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Це не зупинило слідчих, які продовжують збирати докази масштабних фінансових махінацій родини.

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Обшуки у керівниці МСЕК. Джерело: dbr.gov.ua

Гроші в сумках, які Крупка викинула у вікно. Джерело: radiosvoboda.org

Прикраси керівниці МСЕК. Джерело: radiosvoboda.org

Прикраси керівниці МСЕК. Джерело: radiosvoboda.org

Розслідування також встановило, що родина володіє великими статками, включно з 30 об’єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями та корпоративними правами на 48 мільйонів гривень. Крім того, вони мають готельно-ресторанний комплекс площею майже 3 тисячі квадратних метрів у Хмельницькому та нерухомість за кордоном — в Австрії, Іспанії та Туреччині. На закордонних рахунках зберігається близько 2,3 мільйона доларів США.

Посадовці не внесли ці статки до своїх щорічних декларацій, що є ще одним серйозним порушенням законодавства. Наразі триває досудове розслідування, яке також має на меті встановити інших причетних до цієї корупційної схеми осіб.

Проти посадовців розглядається питання про пред'явлення підозр за статтями про шахрайство, легалізацію злочинних доходів, декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення. Санкції за ці злочини передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у червні 2024 року ДБР провело обшуки у депутата Миколи Тищенка та знайшло дорогі годинники та пакети валюти.

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