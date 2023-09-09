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Лайфхаки

Точно не на столе: Как правильно хранить яблоки, чтобы они долго не портились

Игорь Романько

Как хранить яблоки, чтобы они дольше не портились

Многие хозяйки уделяют особое внимание выбору продуктов питания. Если вы уже освоили нюансы определения качественного натурального меда и умеете выбирать сладкий и созревший арбуз, у нас есть полезный лайфхак, который поможет вам выбрать свежие яблоки в магазине или на рынке.

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Этот лайфхак состоит в том, что следует выбирать яблоки, имеющие стебли. Это может предотвратить быстрое загнивание фруктов, пишет Апостроф.

Перед покупкой обязательно изучите яблоки и осторожно осмотрите их на предмет наличия стеблей. Отсутствие стебля означает, что микроорганизмы и воздух смогут легче проникнуть внутрь фруктов, и поэтому яблоки могут начать быстрее портиться.

Для сохранения свежести яблок дольше следует размещать их отдельно от других фруктов и овощей. Лучшим вариантом является прохладное и темное помещение с надлежащей влажностью и вентиляцией. Важно учитывать, что низкие температуры замедляют выделение этилена, способствующего созреванию фруктов, поэтому яблоки сохранят свежесть на более длительный период.

Еще одной возможностью является завернуть яблоки в бумажные пакеты и хранить в холодильнике.

Следует помнить, что не рекомендуется складывать большое количество яблок в глубокую миску и ставить на видном месте, так как это может привести к быстрой порче фруктов, хотя это может выглядеть очень привлекательно с точки зрения декора.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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