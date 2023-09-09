Точно не на столе: Как правильно хранить яблоки, чтобы они долго не портились

Многие хозяйки уделяют особое внимание выбору продуктов питания. Если вы уже освоили нюансы определения качественного натурального меда и умеете выбирать сладкий и созревший арбуз, у нас есть полезный лайфхак, который поможет вам выбрать свежие яблоки в магазине или на рынке.

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Этот лайфхак состоит в том, что следует выбирать яблоки, имеющие стебли. Это может предотвратить быстрое загнивание фруктов, пишет Апостроф.

Перед покупкой обязательно изучите яблоки и осторожно осмотрите их на предмет наличия стеблей. Отсутствие стебля означает, что микроорганизмы и воздух смогут легче проникнуть внутрь фруктов, и поэтому яблоки могут начать быстрее портиться.

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Для сохранения свежести яблок дольше следует размещать их отдельно от других фруктов и овощей. Лучшим вариантом является прохладное и темное помещение с надлежащей влажностью и вентиляцией. Важно учитывать, что низкие температуры замедляют выделение этилена, способствующего созреванию фруктов, поэтому яблоки сохранят свежесть на более длительный период.

Еще одной возможностью является завернуть яблоки в бумажные пакеты и хранить в холодильнике.

Следует помнить, что не рекомендуется складывать большое количество яблок в глубокую миску и ставить на видном месте, так как это может привести к быстрой порче фруктов, хотя это может выглядеть очень привлекательно с точки зрения декора.

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