Точно не на столі: Як правильно зберігати яблука, щоб вони довго не псувались

Багато господинь приділяють особливу увагу вибору продуктів харчування. Якщо ви вже освоїли нюанси визначення якісного натурального меду та вмієте обирати солодкий та дозрілий кавун, ми маємо корисний лайфхак, який допоможе вам вибрати свіжі яблука в магазині або на ринку.

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Цей лайфхак полягає в тому, що варто обирати яблука, які мають стебла. Це може запобігти швидкому загниванню фруктів, пише Апостроф.

Перед покупкою обов'язково вивчіть яблука і обережно огляньте їх на предмет наявності стебел. Відсутність стебла означає, що мікроорганізми та повітря зможуть легше проникнути всередину фруктів, і через це яблука можуть почати швидше псуватися.

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Для збереження свіжості яблук якомога довше слід розміщувати їх окремо від інших фруктів та овочів. Найкращим варіантом є прохолодне і темне приміщення з належною вентиляцією та вологістю. Важливо враховувати, що низькі температури сповільнюють виділення етилену, який сприяє дозріванню фруктів, тому яблука збережуть свіжість на довший період.

Ще однією можливістю є завернути яблука в паперові пакети та зберігати їх у холодильнику.

Варто пам'ятати, що не рекомендується складати велику кількість яблук в глибоку миску і ставити на видному місці, так як це може призвести до швидкого псування фруктів, хоча це може виглядати дуже привабливо з точки зору декору.

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