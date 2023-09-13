Тренер поделился рецептом вкусного томатного супа со сливками: блендер не понадобится

Томатный суп любят за насыщенную и часто кремовую консистенцию, которая получается, когда сочные красные фрукты сочетаются со сливками. Хотя многие готовятся из свежих помидоров, использовать можно также пассату – томатное пюре.

Тренер и владелец блога Джеймс поделился рецептом идеального томатного супа. Об этом сообщает Express.co.uk.

Рецепт идеально подходит для быстрого обеда или ужина, когда у вас не хватает времени. Для приготовления понадобятся:

одна красная луковица;

два зубчика чеснока;

по одной столовой ложке сушеного базилика, орегано или майорана;

690 г банка томатной пассаты;

одна полная чайная ложка порошка овощного бульона;

две полные столовые ложки сливок.

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Начните с равномерной нарезки лука, прежде чем разогреть немного растительного масла в большой сковороде. Мелко нашинкуйте чеснок и бросьте в сковороду, а затем добавьте базилик и овощной бульон.

Перемешивайте, пока лук не размягчится, затем влейте пассат и сливки. Оставьте кипятить две-три минуты, чтобы вкусы соединились.

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