Тренер поделился рецептом вкусного томатного супа со сливками: блендер не понадобится
Томатный суп любят за насыщенную и часто кремовую консистенцию, которая получается, когда сочные красные фрукты сочетаются со сливками. Хотя многие готовятся из свежих помидоров, использовать можно также пассату – томатное пюре.
Тренер и владелец блога Джеймс поделился рецептом идеального томатного супа. Об этом сообщает Express.co.uk.
Рецепт идеально подходит для быстрого обеда или ужина, когда у вас не хватает времени. Для приготовления понадобятся:
- одна красная луковица;
- два зубчика чеснока;
- по одной столовой ложке сушеного базилика, орегано или майорана;
- 690 г банка томатной пассаты;
- одна полная чайная ложка порошка овощного бульона;
- две полные столовые ложки сливок.
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Начните с равномерной нарезки лука, прежде чем разогреть немного растительного масла в большой сковороде. Мелко нашинкуйте чеснок и бросьте в сковороду, а затем добавьте базилик и овощной бульон.
Перемешивайте, пока лук не размягчится, затем влейте пассат и сливки. Оставьте кипятить две-три минуты, чтобы вкусы соединились.
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