Тренер поділився рецептом смачного томатного супу з вершками: блендер не знадобиться

Томатний суп люблять за насичену і часто кремову консистенцію, яка виходить, коли соковиті червоні фрукти поєднуються з вершками. Хоча багато хто готується зі свіжих помідорів, використовувати можна також пасату – томатне пюре.

Тренер та власник блогу Джеймс поділився рецептом ідеального томатного супу. Про це повідомляє Express.co.uk.

Рецепт ідеально підходить для швидкого обіду чи вечері, коли у вас бракує часу. Для приготування знадобляться:

одна червона цибулина;

два зубчики часнику;

по одній столовій ложці сушеного базиліка, орегано або майорану;

690 г банка томатної пасати;

одна повна чайна ложка порошку овочевого бульйону;

дві повні столові ложки вершків.

Відео дня

Читайте також: Як приготувати салат "Генеральський" зі свіжих овочів: простий рецепт заготовки на зиму

Почніть з рівномірного нарізання цибулі, перш ніж розігріти трохи олії у великій сковороді. Дрібно наріжте часник і киньте в сковороду, а потім додайте базилік і овочевий бульйон.

Перемішуйте, поки цибуля не розм’якшиться, потім влийте пасату та вершки. Залиште кип’ятити дві-три хвилини, щоб смаки з’єдналися.

Радимо також звернути увагу на рецепт грибної підливи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!