Тренер поділився рецептом смачного томатного супу з вершками: блендер не знадобиться
Томатний суп люблять за насичену і часто кремову консистенцію, яка виходить, коли соковиті червоні фрукти поєднуються з вершками. Хоча багато хто готується зі свіжих помідорів, використовувати можна також пасату – томатне пюре.
Тренер та власник блогу Джеймс поділився рецептом ідеального томатного супу. Про це повідомляє Express.co.uk.
Рецепт ідеально підходить для швидкого обіду чи вечері, коли у вас бракує часу. Для приготування знадобляться:
- одна червона цибулина;
- два зубчики часнику;
- по одній столовій ложці сушеного базиліка, орегано або майорану;
- 690 г банка томатної пасати;
- одна повна чайна ложка порошку овочевого бульйону;
- дві повні столові ложки вершків.
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Почніть з рівномірного нарізання цибулі, перш ніж розігріти трохи олії у великій сковороді. Дрібно наріжте часник і киньте в сковороду, а потім додайте базилік і овочевий бульйон.
Перемішуйте, поки цибуля не розм’якшиться, потім влийте пасату та вершки. Залиште кип’ятити дві-три хвилини, щоб смаки з’єдналися.
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