Третья штурмовая бригада объявила срочный сбор: 'За стальным фронтом должен стоять надежный тыл'

Благотворительный фонд "Підтримай Третю штурмову" объявил срочный сбор средств для украинских военнослужащих. Цель сбора – 10 миллионов гривен.

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"Вся страна знает, в каких сверхсложных условиях сейчас идут боевые действия на Авдеевском направлении. Бойцы 3-й отдельной штурмовой делают невозможное, и наша задача – обеспечить их всем необходимым. За стальным фронтом должен стоять надежный тыл!" – отметили на странице БФ в Facebook.

Эти средства будут потрачены на закрытие неотложных потребностей бойцов, которые прямо сейчас воюют в Авдеевке – закупку дронов, средств РЭБ, химической защиты, транспорта, медикаментов и т.д.

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Официальная Монобанка штабного фонда: https://send.monobank.ua/jar/3CJTuZmw7z

Номер карты Банки: 5375 4112 1355 2941

PayPal для международных переводов: [email protected]

Больше реквизитов: https://ab3.support/support

Ранее командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий подробно рассказал об "авдеевском аде".

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