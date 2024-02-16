Третя штурмова бригада оголосила терміновий збір: 'За сталевим фронтом повинен стояти надійний тил'

Благодійний фонд "Підтримай Третю штурмову" оголосив терміновий збір коштів для українських військовослужбовців. Мета збору – 10 мільйонів гривень.

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"Вся країна знає, в яких надскладних умовах наразі йдуть бойові дії на Авдіївському напрямку. Бійці 3-ої окремої штурмової роблять неможливе, і наше завдання – забезпечити їх всім необхідним. За сталевим фронтом повинен стояти надійний тил!" – наголосили на сторінці БФ у Facebook.

Ці кошти будуть витрачені на закриття нагальних потреб бійців, які прямо зараз воюють в Авдіївці – закупівлю дронів, засобів РЕБ, хімічного захисту, транспорту, медикаментів тощо.

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Офіційна Монобанка штабного фонду: https://send.monobank.ua/jar/3CJTuZmw7z

Номер карти Банки: 5375 4112 1355 2941

PayPal для міжнародних переказів: [email protected]

Більше реквізитів: https://ab3.support/support

Раніше командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький детально розповів про "авдіївське пекло".

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