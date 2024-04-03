Цены обвалились на четверть за неделю: в Украине подешевел очень популярный овощ

В последние дни на рынке Украины наблюдается падение стоимости белокочанной капусты. Начиная со второго апреля, цены на этот продукт снизились примерно на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

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Согласно информации от EastFruit, теперь капусту можно приобрести по цене от 5 до 10 гривен за килограмм, в то время, как до этого она могла стоить до 12 гривен за килограмм.

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Основной причиной снижения цен является уменьшение интереса и объемов продаж из-за неудовлетворительного качества продукции. Кроме того, на рынке уже присутствует молодая капуста из раннего урожая, однако ее стоимость пока остается высокой.

Издание сообщает, что в текущем году стоимость капусты в Украине в среднем на 55% меньше по сравнению с апрелем прошлого года. Тогда за белокочанную капусту просили 15-18 гривен за килограмм. Эксперты рынка предсказывают дальнейшее падение цен на капусту в связи с ухудшением ее качества.

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