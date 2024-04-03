Ціни обвалились на чверть за тиждень: в Україні подешевшав дуже популярний овоч

В останні дні на ринку України спостерігається падіння вартості білокачанної капусти. Починаючи з другого квітня, ціни на цей продукт знизились приблизно на чверть в порівнянні з попереднім тижнем.

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Згідно з інформацією від EastFruit, тепер капусту можна придбати за ціною від 5 до 10 гривень за кілограм, у той час, як до цього вона могла коштувати до 12 гривень за кілограм.

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Основною причиною зниження цін є зменшення інтересу та обсягів продажу через не задовільну якість продукції. Крім того, на ринку вже присутня молода капуста з раннього врожаю, проте її вартість поки що залишається високою.

Видання повідомляє, що в поточному році вартість капусти в Україні в середньому на 55% менша, порівняно з квітнем минулого року. Тоді за білокачанну капусту просили 15-18 гривень за кілограм. Експерти ринку передбачають подальше падіння цін на капусту у зв’язку з погіршенням її якості.

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