ТЦК задержали без военно-учетного документа: юрист объясняет, как действовать
С 18 мая 2024 года в Украине был введен единый военно-учетный документ для всех категорий военнообязанных. Это означает, что такие документы, как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного, больше не выдаются. Об этомпишет Новости.pro.
Новый военно-учетный документ может быть в двух форматах:
- Письменный: выдается в виде карты с вашими персональными данными, военной специальностью и другой информацией.
- Электронный: доступно в мобильном приложении "Действие".
Для получения нового документа:
- Обратитесь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
- Имейте при себе паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.
- Заполните заявление.
- Получите документ в течение нескольких дней.
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Важно:
- Выписка об обновлении данных, выдаваемая ЦНАП, или данные, отраженные в приложении Резерв+, не являются военно-учетными документами.
- Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК, полиции или ГНСУ.
- В случае отсутствия документа или отказа его предъявлять могут быть наложены штрафы от 5 100 до 25 500 гривен.
Изменение старых документов:
- Если у вас есть старый военно-учетный документ и данные в нем не нуждаются в изменениях, то получать новый не обязательно.
- Если вам нужно обновить данные военно-учетном документе, обратитесь в ТЦКСП.
Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.
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