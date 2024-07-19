ТЦК задержали без военно-учетного документа: юрист объясняет, как действовать

С 18 мая 2024 года в Украине был введен единый военно-учетный документ для всех категорий военнообязанных. Это означает, что такие документы, как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного, больше не выдаются. Об этомпишет Новости.pro.

Новый военно-учетный документ может быть в двух форматах:

Письменный: выдается в виде карты с вашими персональными данными, военной специальностью и другой информацией.

выдается в виде карты с вашими персональными данными, военной специальностью и другой информацией. Электронный: доступно в мобильном приложении "Действие".

Для получения нового документа:

Обратитесь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Имейте при себе паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.

Заполните заявление.

Получите документ в течение нескольких дней.

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Важно:

Выписка об обновлении данных, выдаваемая ЦНАП, или данные, отраженные в приложении Резерв+, не являются военно-учетными документами .

. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК, полиции или ГНСУ.

В случае отсутствия документа или отказа его предъявлять могут быть наложены штрафы от 5 100 до 25 500 гривен.

Изменение старых документов:

Если у вас есть старый военно-учетный документ и данные в нем не нуждаются в изменениях, то получать новый не обязательно.

Если вам нужно обновить данные военно-учетном документе, обратитесь в ТЦКСП.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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