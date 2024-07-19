ТЦК затримало без військово-облікового документа: юрист пояснює, як діяти
З 18 травня 2024 року в Україні запроваджено єдиний військово-обліковий документ для всіх категорій військовозобов'язаних. Це означає, що такі документи, як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, більше не видаються. Про це пише Новини.pro.
Новий військово-обліковий документ може бути у двох форматах:
- Письмовий: видається у вигляді картки з вашими персональними даними, військовою спеціальністю та іншою інформацією.
- Електронний: доступний у мобільному додатку "Дія".
Для отримання нового документа:
- Зверніться до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) за місцем проживання.
- Майте при собі паспорт та інші документи, що посвідчують особу.
- Заповніть відповідну заяву.
- Отримайте документ протягом декількох днів.
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Важливо:
- Витяг про оновлення даних, який видається ЦНАП, або дані, відображені в застосунку Резерв+, не є військово-обліковими документами.
- Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представників ТЦК, поліції або ДПСУ.
- У разі відсутності документа або відмови його пред'являти, можуть бути накладені штрафи від 5 100 до 25 500 гривень.
Зміна старих документів:
- Якщо у вас є старий військово-обліковий документ і дані в ньому не потребують змін, то отримувати новий не обов'язково.
- Якщо вам потрібно оновити дані у військово-обліковому документі, зверніться до ТЦКСП.
Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.
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