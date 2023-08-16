Тяжелобольной путин готовится взорвать Курскую и Запорожскую АЭС – источники

Тяжелобольной российский диктатор владимир путин готов уже в ближайшее время устроить теракт на двух АЭС – в Курске и Запорожье. Он готовит устроить это ужасное преступление в конце августа-начале сентября.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Генерал СВР", публикующий инсайдерскую информацию из источников при российских властях.

Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской и Запорожской АЭС.

"На днях пути распорядились возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы, атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации, согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору", – отмечается в сообщении.

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В канале пишут, что одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция на Запорожской АЭС: "российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинит Украину".

Отмечается, что путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, запачкав радиацией огромные части территории россии, Украины, Белоруссии и других стран, "ради выхода из стратегического тупика".

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К такому решению путина подталкивают провалы на войне и невозможность выполнить обещание захватить новые украинские территории.

"У путина просто нет времени, он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании еще более острого кризиса. Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента россии поддерживают часть руководства силового и военного блоков" и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации", – говорится в сообщении.

В ТГ-канале "Генерал СВР" предупредили, что вся вина и ответственность за возможные провокации техногенных катастроф на Курской и Запорожской АЭС "полностью на президенте России Владимире Путине и части его окружения".

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"На фоне длительной болезни и значительного ухудшения самочувствия в последнее время у путина наблюдаются серьезные нарушения психического состояния, он находится в депрессии и иногда ведет себя неадекватно, о чем знают многие в его окружении. Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения, это идиотизм. путин должен быть устранен как можно быстрее", – добавили администраторы канала.

Напомним, еще в июне президент Украины Владимир Зеленский предостерег российских боевиков от опасных и вредных действий по Запорожской атомной станции. Он напомнил, что радиация "не знает государственных границ".

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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