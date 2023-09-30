Ученые исследовали разные способы бросить курить и определили 3 самых эффективных

В большом обзоре, сравнивающем эффективность методов отказа от курения, были обнаружены три явных победителя, которые успешно помогли людям избавиться от этой вредной привычки. Препараты "Варениклин" и "Цитизин", а также никотиновые электронные сигареты оказались наиболее эффективными среди рассмотренных методов вмешательства, отметила британская команда ученых.

В общем, в анализе были учтены данные 157 179 курильщиков, принимавших участие в 319 рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ), следивших за успешностью отказа от курения не менее чем в течение шести месяцев. Об этом пишет Sciense Alert.

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Джейми Хартманн-Бойс, ученый в области здравоохранения из Оксфордского университета, подчеркнул, что "лучше, что курящий человек может сделать для своего здоровья — это бросить курить". Курение остается основной причиной заболеваний и смерти, которые можно предотвратить, и хотя многие люди хотят отказаться от этой привычки, сделать это трудно.

Основной ингредиент, вызывающий привыкание к курению – это никотин. Он является одним из самых распространенных веществ, вызывающих зависимость, и занимает третье место по количеству привыкания, оказывая сильное влияние на мозг. По данным исследований, только около 6 из 100 курильщиков могут отказаться от курения без помощи.

Препараты "Варениклин" и "Цитизин" действуют путем активации никотиновых рецепторов мозга, высвобождающих дофамин под действием никотина, и предотвращают их активацию никотином.

Исследование показало, что не было существенной разницы в эффективности между "Цитизином" (торговая марка "Tabex") и "Варениклином" (торговые марки "Chantix" и "Champix"), а также никотиновыми электронными сигаретами. По данным исследования, около 14% курильщиков, попытавшихся покинуть эту привычку с помощью этих методов, преуспели в течение шести месяцев или более.

Следующим по эффективности оказалось сочетание двух видов никотинзаместительной терапии (НЗТ), таких как никотиновые пластыри и жевательные резинки или леденцы.

Однако использование только одного вида НЗТ, такого как пластырь или жевательная резинка, вело к меньшему количеству курящих, отказавшихся от курения. Приблизительно 12 из 100 человек, которые использовали обе формы НЗТ вместе, преуспели в отказе от курения по сравнению с примерно 9 из 100 человек, которые использовали только один вид НЗТ.

Исследование также показало, что постепенное снижение потребления никотина может быть несколько эффективнее внезапного отказа. Независимо от того, начинает ли кто-нибудь лечение никотином до или после отказа от курения, эффективность не варьировалась в значительном объеме.

Относительно другого препарата под названием "Бупропион" (торговая марка "Wellbutrin") он показал эффективность в отказе от курения всего в 9% случаев.

Исследования по безопасности показали, что Бупропион может привести к очень незначительному увеличению серьезных побочных эффектов по сравнению с отсутствием лечения. В общем, исследованные методы лечения были безопасными, и лишь небольшое количество побочных эффектов наблюдалось в отдельных случаях, хотя некоторые ЖКД не содержали данных о побочных эффектах.

Эта мета-аналитическая работа предоставила надежные данные об эффективности различных методов отказа от курения и может служить важным информационным источником для медицинских работников и политиков, способствуя борьбе с курением и поддержке желающих избавиться от этой вредной привычки.

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